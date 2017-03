Roma, Totti gli ultimi 11 minuti in Europa? Il Capitano verso l'addio

Quelli contro il Lione potrebbero essere stati gli ultimi 11 minuti, recupero compreso, di Francesco Totti in Europa con la maglia della Roma. Un addio malinconico con una vittoria che, però, vuole dire eliminazione dalla seconda competizione continentale. Un paio di tocchi deliziosi che non sono serviti prima di abbandonare il campo, a testa bassa, con la fascia di capitano al braccio.

Un, possibile, addio quasi in sordina. Il contratto di Totti scade a giugno e, ancora, nessuno della società si è fatto sentire seppure mister Luciano Spalletti ne ha chiesto pubblicamente la conferma, chissà se lo pensa davvero. Il tempo passa, le partite anche.

Totti, fino ad ora, ha collezionato in Europa un bottino niente male ma senza trofei alzati e quello dell'Europa League di quest'anno, forse, sarà uno dei suoi rimpianti più grandi. La competizione era alla portata, anzi, vedendo le avversarie la Roma sulla carta era anche favorita.

Totti, quindi, potrebbe dire addio al palcoscenico continentale. Lui che, in passato, fu osannato al Bernabeu contro il Real Madrid o illuminò la notte di Manchester con un cucchiaio stellare al City. Tutto, però, non è ancora detto. Nonostante il comunicato della scorsa estate sul rinnovo parlasse di "ultima stagione" della carriera del numero 10 la parola fine, infattim non è stata detta.

Non l'ha fatto neanche lui, ieri sera, quando gli è stato chiesto se fosse la sua ultima partita nelle coppe. La dovrà dire James Pallotta, a Roma per parlare dello stadio. Il futuro del capitano non è certo il tema più urgente, ma va risolto nonostante il contratto già firmato per fare il dirigente romanista, per almeno 6 anni.