Roma, altro scontro tra Totti e Spalletti: "Non correva più e gli altri si deprimevano"

Francesco Totti e Luciano Spalletti proprio non si amano. I due, dopo l'ultima annata travagliata passata a Trigoria, si sono scambiati frecciatine tra indiscrezioni di stampa e battute ironiche. L'allenatore dell'Inter, conversando con dei tifosi della Roma sul suo passato giallorosso, si è lasciato andare ad una considerazione finita poi sul Corriere della Sera: "Totti non correva più e gli altri quando lo vedevano giocare si deprimevano".

Parole forti che hanno fatto discutere tra i forum romanisti e le radio a tinte giallorosse. I due, negli ultimi due anni nella Capitale, hanno vissuto in un clima gelido come dimostra la battuta ironica di Totti in un'intervista a una tv russa temporalmente precedente alla pubblicazione delle affermazioni del tecnico. All'ex numero 10 è stata chiesto di definire con un aggettivo ex compagni, rivali e allenatori. Quando tocca a Spalletti, la risposta di Totti è: "Non lo conosco".