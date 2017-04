Roma, Totti: "Derby da vincere. Lazio avversario da distruggere sul campo"

Nike presenta gli scarpini in edizione limitata per celebrare il 25° anno di carriera di Francesco Totti. La scarpa a lui dedicata, i 'Totti X Roma' è stata presentata in mattinata a piazza San Lorenzo in Lucina. I 2500 'pezzi' racchiudono in sé tutti gli elementi che contano nella sua vita. La scritta "Totti" dietro il tallone e lo swoosh sono neri, come i nomi dei tre figli - Cristian, Chanel e Isabel - scritti da lui stesso e poi impressi sulla tomaia.

"Un giorno li indosserà mio figlio, domenica ha già un torneo in Toscana. Lui calciatore? È una decisione che spetta a lui. Questa scarpa doveva racchiudere tutti i miei valori: la famiglia, la Roma e Roma. Nike ha capito come realizzarla nel modo migliore", ha detto Totti che ha parlato anche del derby contro la Lazio: "È una partita diversa da tutte le altre, è una squadra che sul campo provi sempre a distruggere ma col massimo rispetto. Cerchi sempre di dare il 101% per la città, la curva e i tifosi. Il ricordo più bello? Il 5-1".