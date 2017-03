Roma, il rinnovo è in dubbio ma Totti serve per far vendere la tournee estiva

Francesco Totti in campo negli Usa nonostante il contratto scaduto con la Roma? A guardare la locandina dell'International Champions Cup per pubblicizzare la messa in vendita dei biglietti per la sfida col Tottenham si direbbe di sì.

Il volto del capitano compare infatti assieme a quelli di Dzeko e Salah per promuovere il primo impegno dei giallorossi nella International Champions cup, in programma il 25 luglio contro gli Spurs alla Red Bull Arena di New York.

La trovata di marketing sembra quindi non tener conto del fatto che Totti sarà senza contratto nel periodo in cui la Roma sarà impegnata nel tour negli Stati Uniti. La locandina è stata realizzata dagli organizzatori della ICC, anche se il prodotto finale è stato sottoposto doverosamente anche alla Roma.

Il Capitano ancora non ha sciolto le ultime riserve riguardo al proprio futuro, ma per la prima volta in carriera ha aperto alla possibilità di smettere col calcio giocato a fine stagione. Un fatto è certo, per vendere i biglietti e avere appeal internazionale alla Roma serve Totti.