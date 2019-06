Roma, dopo De Rossi addio anche a Totti? L'ex Capitano: "Tra poco parlerò io"

Dopo Daniele De Rossi anche Francesco Totti può dire addio alla Roma. L'ex Capitano giallorosso, sui suoi canali social, ha scritto un post che è al tempo stesso un modo per mettere a tacere le tante voci che circolano sul suo futuro ma dall'altra allimenta anche dubbi sul suo futuro.

"In questo momento vengono dette e scritte tante parole, cercando di ipotizzare i miei pensieri e le mie scelte. A breve il mio punto di vista nella giusta sede", si legge.

Il riferimento è alle recenti vicende in casa Roma. Il presidente James Pallotta da tempo ha offerto a Totti il ruolo di direttore tecnico e lui non ha ancora dato una risposta. Che l'ex numero 10 desideri continuare a far parte di quella che è stata la sua famiglia per tutta una vita è abbastanza scontato, ma i dubbi restano.

Quello che interessa a Totti non è l'etichetta della posizione dirigenziale, ma quello che effettivamente poi prevederebbe il ruolo. Nelle due importanti scelte fatte finora dalla dirigenza giallorossa, quella dell'allenatore e quella del nuovo direttore sportivo Totti non ha avuto alcuna voce in capitolo.

Poi c'è la parentesi Londra. Pallorra, secondo quanto emerso, aveva comunicato per tempo a Totti che nel caso in cui Fonseca fosse volato a Londra dopo la firma sul contratto anche lui avrebbe partecipato all'incontro. L'invito insomma era partito, ma Totti alla fine ha preferito non sedersi al tavolo con il presidente americano, Baldini e Fienga. I dubbi restano.

