Roma, la Uefa omaggia Totti: un premio alla carriera

La Uefa ha premiato Francesco Totti con il President's Award. Dopo una clip di apertura, il presidente Ceferin ha consegnato il premio all'ex numero 10 della Roma: "Totti non è stato soltanto un giocatore fantastico, ma si è dedicato al suo club per tutta la vita e merita profondo rispetto".

"Ringrazio il Presidente, sono onorato e questo premio è molto importante per me. Sono orgoglioso per quanto fatto in questi 25 anni di carriera, ho realizzato un sogno indossando una sola maglia", ha detto Totti visibilmente emozionato.