Roma, Totti in diretta social: "Mio figlio alla Lazio? Ci penserei"

Francesco Totti continua la serie di dirette Instagram ma questa volta ha creato una tempesta nella Roma giallorossa, e non solo.

Durante una chiacchierata social con 'Er Faina', uno youtuber tifosissimo della Lazio, l'ex capitano giallorosso, a esplicita domanda, ha infatti ammesso candidamente che non scarterebbe a priori un futuro in biancoceleste per suo figlio Cristian: "Dipendesse da me ci penserei anche, ma conoscendo Cristian non mi farebbe neanche sedere. Farebbe esattamente come ho fatto io con mia madre ai tempi della Lodigiani".

È bastato però quel "ci penserei anche" a far risentire molti tifosi della Roma. "Ma se ci fosse solo la Lazio come possibilità?", gli chiede ancora 'Er Faina' e Totti: "Beh, se ci fosse solo la Lazio non avrebbe altre scelte: o cambiare lavoro o andare a giocare lì".

Totti aveva già parlato sui social con altri personaggi, questa volte del mondo del calcio, del suo addio al calcio, alla gufata alla Lazio e del rapporto con Pallotta.