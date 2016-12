Totti, Natale alle Maldive con la famiglia

Se vi stavate chiedendo come avrà trascorso il Natale Francesco Totti, la risposta arriva dal diretto interessato su Facebook. Il calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla famiglia su una paradisiaca spiaggia delle Maldive.

Sono tutti immortalati di spalle, in costume, seduti sulla riva: Totti, la moglie Ilary Blasi e i loro tre bambini in mezzo, Cristian, Chanel e la più piccolina, Isabel. "Passare in famiglia questi giorni è il regalo più bello che si possa ricevere - ha scritto Totti - Grazie per i vostri auguri e buone feste a tutti da parte nostra". Una risposta indirette alle polemiche che in queste ore stanno imperversando in Italia per la sua assenza sugli auguri natalizi della Roma?

Alle Maldive anche Daniele De Rossi con Sarah Felberbaum e i loro due figli. I due calciatori sono molto amici e hanno approfittato della pausa natalizia per godersi qualche giorno di relax insieme alle famiglie.