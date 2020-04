Francesco Totti, 'gufata' con sorriso alla Lazio: "Scudetto? Spero abbiano un blackout"

Ai microfoni di Sky Sport Francesco Totti racconta come sta vivendo l'emergenza del coronavirus raccontando anche la sua carriera, ripercorrendo alcune delle tappe più significative e lanciando qualche stoccata alla Lazio.

"Il mio rivale storico è sempre stato Nesta perché lui rappresentava per la Lazio ciò che io ero per la Roma. Ma fuori dal campo siamo sempre stati amici. Oggi ho un bel rapporto con Simone Inzaghi, per me uno dei migliori allenatori italiani. Se allenasse un'altra squadra sarei anche contento che il campionato ripartisse. Da romanista, invece, spero che la Lazio abbia un blackout il prima possibile", dice con il sorriso sulle labbra.

Poi su Spalletti: "Ho vissuto due Spalletti diversi: il primo era top, come un secondo padre. Il secondo è stato forse influenzato da qualcun altro. Non dico per mettermi i bastoni tra le ruote, ma qualcosa non è andato nel migliore dei modi".

Totti ha parlato anche del suo rapporto con Del Piero e con De Rossi: "Si è sempre parlato di dualismo tra di noi, ma siamo simili, ci siamo sempre capiti e aiutati. Abbiamo un grande rapporto che nessuno ci toglierà mai. E poi trovare un altro numero 10 che ti faccia divertire e che cambi le partite come facevamo noi non sarà facile".

Su De Rossi invece, l'ex capitano della Roma a Sky Sport racconta: "Rispetto la sua scelta di chiudere al Boca Juniors, anche io a fine carriera ho avuto delle opportunità: America, Emirati Arabi, Italia. Volevo continuare, poi mi sono detto: un anno o due in più in campo non mi cambia niente, uno o due in più lontano dalla Roma mi cambia invece tutto. La Sampdoria mi voleva a tutti i costi, Ferrero avrebbe fatto qualsiasi cosa per portarmi lì".