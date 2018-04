La Roma in semifinale di Champions, Totti racconterà l'impresa ad Amici di Maria de Filippi

La Roma sorteggia il Liverpool, sogna la finale di Kiev e fa sognare i suoi tifosi. Il Capitano, quello con la C maiuscola, l'eterno Francesco Totti racconterà l'impresa contro il Barcellona domani da Maria De Filippi, nel corso della seconda puntata di Amici.

Tredici allievi in gara: 7 per la squadra Blu - Carmen, Einar e Matteo (cantanti), e Daniele, Bryan, Lauren e Sephora (ballerini) - e 6 per quella Bianca - Biondo, Emma, Irama e Zic (cantanti) e Luca e Valentina (ballerini). Anche in questa puntata grandi ospiti musicali: si esibiscono accompagnati dai ragazzi in gara l'amatissimo Gianni Morandi e il rapper dei record Ghali.