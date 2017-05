Totti day, Roma-Genoa alle 18 per consentire i festeggiamenti

Il Totti day si giocherà domenica 28 maggio alle 18. La Lega calcio ha infatti comunicato che Roma-Genoa e Sampdoria-Napoli, partite decisive per l'assegnazione del secondo e terzo posto, si giocheranno prima e non alle 20.45 come previsto in un primo momento.

Va anche ricordato che a chiedere di anticipare l'anticipo della sfida con il Genoa era stata la stessa Roma, per consentire adeguati festeggiamenti in onore di Francesco Totti, alla sua ultima apparizione in giallorosso. Dagli Usa arriverà domenica mattina, appositamente per assistere alla partita, il presidente romanista James Pallotta.