Tutti con Totti: applausi e una targa dal Chievo, omaggio al Capitano

Francesco Totti, alla sua ultima trasferta con la maglia della Roma, è stato letteralmente osannato dagli avversari. Il Chievo Verona ha celebrato il Capitano con una targa speciale. "I campioni non hanno una sola maglia: i campioni veri appartengono a tutti. Grazie Francesco, un applauso dal Chievo Verona", la dedica riportata sulla targa, consegnata al capitano dal presidente del Chievo Luca Campedelli.

Immediata la risposta del capitano, arrivata via social: "Grazie al presidente Campedelli, ai giocatori e a tutta la società per questo bellissimo riconoscimento!". Ma non solo. Al termine della partita contro il Chievo, la zona mista del Bentegodi si è trasformata in una piccola Curva Sud: alcuni tifosi veronesi e non, hanno affollato il corridoio per scattarsi una foto con Totti.

Il numero 10 della Roma non ha risposto alle domande sul futuro, bocca cucita in attesa di svelare cosa accadrà dopo il 28 maggio.

Qualunque cosa farai: ti auguro solo il meglio. Tra qualche anno racconterò alle mie bimbe che grande calciatore sei stato. 👏#ChievoRoma pic.twitter.com/kDpj8rDF60 — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) 20 maggio 2017