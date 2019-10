Totti show alla Longarina, il Capitano torna in campo nella Serie A1 di calcio a 8

Francesco Totti è tornato in campo, sempre con il numero 10 sulle. L'ex giallorosso ha esordito nel campionato di Serie A1 nella lega di calcio a 8 con il suo Totti Sporting Club C8. Lo ha fatto vincendo per 4-2 contro l'Atletico Winspeare F8.

Un torneo eveto dedicato all'accoglienza e alla cura dei bambini affetti da gravi malattie o con ferite da armi da guerra. Ad assistere al nuovo esordio di Totti, alla Longarina, circa trecento tifosi. "Siamo qui per una buona causa - le parole di Totti - che è quella del Bambin Gesù. Gli mancava un giocatore e mi hanno chiamato. Se le gioco tutte? Ci mancherebbe, sempre se non sto male. E poi, dipende dal mister". Con lui in campo c'era anche Max Tonetto, ma della rosa in futuro faranno parte anche Cassetti, Vucinic, Taddei, Candela e Perrotta.