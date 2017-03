Mazzone compie 80 anni, gli auguri di Totti: "Senza di te che carriera avrei avuto?"

Oggi Carlo Mazzone compie 80 anni. Gran parte dei quali, spesi sulle panchine della Serie A. Con le sue 795 presenze, è infatti l’allenatore che detiene il record assoluto di partite disputate nella massima serie.

I TALENTI A FINE CARRIERA - Nel corso della sua lunga e prolifica carriera, ha avuto la possibilità di allenare grandi e affermati campioni. Come Pep Guardiola, diventato a sua volta un allenatore di successo. E come l'indimentacabile fantasista azzurro Roberto Baggio. Il "Divin codino" è stato il primo a fare gli auguri di compleanno al suo ex mister. In una lettera pubblicata sul Corriere Baggio si è rivolto al suo vecchio tecnico per sottolineare la“gratitudine e la riconoscenza” che nutre nei suoi confronti. Ma anche per esprirergli il “rammarico per averti incontrato troppo tardi”.

IL FUORICLASSE AI PRIMI PASSI - C'è invece chi, Carlo Mazzone, ha avuto l'occasione d'incontrarlo proprio ad inizio carriera. E' l' inossidabile Capitano giallorosso chem con il tecnico romanom ha esordito in prima squadra. Oggi anche Francesco Totti, ricorrendo alla propria pagina facebook, ha rivolto un affettuso ricordo ed un augurio di buon compleanno al suo primo allenatore giallorosso.

“Mister, ci siamo conosciuti che avevo 16 anni, ero un ragazzino! Mi hai fatto crescere come uomo e come calciatore. Mi hai difeso, mi hai spronato e mi hai fatto tenere la testa sulle spalle ad un'età difficile. Chissà come sarebbero andate la mia carriera e la mia vita se non ci fossi stato tu... Ma ci sei stato e io mi sento fortunato, onorato ed orgoglioso di aver conosciuto una persona splendida come te che non smetterò mai di ringraziare! Ci vorrebbero tanti Carletto Mazzone anche nel calcio di oggi! Auguri per i tuoi "primi" 80 anni!”