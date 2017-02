Totti show a Sanremo: palloni in galleria e il "piccione" come canzone preferita

1 / 2

Francesco Totti protagonista non solo in campo, ma anche a Sanremo. Il Capitano si è preso letteralmente il palo dell'Ariston formando un tridente delle meraviglie con Carlo Conti e Marie De Filippi, che ha incollato tutti davanti alla tv.

Dopo aver presentato due cantanti, con tanto di papere, è stato protagonista di una doppia intervista. Ti ricordi il film Proposta indecente? Accetteresti la proposta di un milionario di passare una notte con la donna della tua vita? ha chiesto la De Filippi "Non accetto perché sono troppo geloso dei miei valori".

Se un giorno scopri che tuo figlio Cristian ha una maglia della Lazio che fai? "Se ha fatto questa scelta lo rispetto, ma è impossibile". Per fare vincere lo scudetto della Roma accetteresti di cantare l'inno di un'altra squadra? "Certo, lo farei", risponde, ma poi si rifiuta di cantare l'inno della Fiorentina. "Chi me lo assicura che vinco lo scudetto?", si giustifica. Se becchi una vecchietta che ti riga la macchina nuova che fai? "Signora continui, così la macchina è tutta uguale", la replica.

Poi c'è Ritorno al futuro con la domanda più importante per i tifosi della Roma. "Come vedi Totti tra vent'anni? "Non lo vedo come giocatore, occuperò un ruolo importante nella Roma o non nella Roma, una cosa che mi piace fare", risponde. Finale in gloria con i palloni autografati e calciati in galleria e una battuta che ha fatto discutere sui social.

"La mia canzone preferita di Sanremo? Quella di Povia: Il piccione". Poi il retroscena: l'account Fiumi di Sanremo ha condiviso una foto della scaletta della serata che dimostrerebbe che la risposta originaria del capitano della Roma doveva essere diversa, cioè "Si può dare di più" di Tozzi, Morandi e Ruggieri. Ma, stando a quanto immaginato dagli autori, il calciatore ha voluto fare una battuta ed ha quindi cambiato la risposta. "Piccione" è infatti il soprannome ironico che i tifosi della Roma danno all'aquila della Lazio.

