Torre Angela (calcio): dg Ciani presenta staff allenatori agonistica 2019-20

Roma – Il Torre Angela Acds non perde tempo. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale della “vecchia” stagione, il club capitolino è pronto ad annunciare i tecnici del settore agonistico che comporranno lo staff dell’annata 2019-20. A presentarli è il direttore generale Fabrizio Ciani. “Al di là della prima squadra che, come noto, è stata affidata a mister Saverio Filippis e che è in attesa dell’ufficialità dell’eventuale ripescaggio nel campionato di Promozione, avremo anche nella prossima stagione due Under 19 che avranno allenatori “invertiti” rispetto all’anno agonistico appena chiuso. Daniele Polletta guiderà la selezione provinciale, mentre Vincenzo Formisano allenerà la regionale C. Tra l’altro mi preme ricordare la vittoria della Coppa Disciplina ottenuta dai ragazzi dell’Under 19 provinciale nella stagione appena chiusa, un traguardo che ci inorgoglisce e che alimenta anche i nostri punteggi in ottica ripescaggio in Promozione”. Ciani passa poi a fare il resoconto delle altre quattro selezioni giovanili dell’agonistica. “L’Under 17 provinciale sarà allenata da Maurizio Polletta, tra l’altro papà di Daniele ed ex tecnico tra le altre del Borussia. Lui sarà l’unica vera novità all’interno del nostro staff, visto che gli altri tecnici hanno fatto parte del Torre Angela Acds nella stagione 2018-19. E’ il caso di Manuel Salvadei che prenderà la guida dell’Under 16 provinciale e che sarà alla sua seconda esperienza nell’agonistica dopo un breve periodo coi 2002 regionali due stagioni fa. Salvadei ha guidato i 2004 sia nella Scuola calcio di qualche anno fa, sia nella parte finale della scorsa stagione con Manuel Chicca e quindi ritroverà diversi ragazzi che conosce. Infine l’Under 15 provinciale è stata affidata a Valter Dolci che nell’ultimo campionato ha portato la nostra Under 17 a fare un campionato di vertice e infine l’Under 14 provinciale sarà guidata da Alessandro Nobili, già allenatore della medesima categoria nella stagione appena chiusa. Prenderà “in dote” diversi ragazzi 2006 molto ben allenati da Simone Parisi che resterà con il gruppo dei “nuovi” Esordienti secondo anno, vale a dire i 2007”. In chiusura Ciani fornisce un’altra novità a livello di organigramma tecnico. “Il Torre Angela Acds avrà un nuovo preparatore atletico del settore agonistico che sarà Mario Loreti, anche lui ex Borussia, mentre rimarranno saldamente al loro posto il direttore tecnico Fabio De Rossi e il preparatore dei portieri Giuliano Villa”.