Torre Angela Acds calcio, Polletta: “I nuovi arrivati incidono"

Roma – Un inizio di 2020 estremamente positivo, sulla scia di quanto fatto fino a Natale. L’Under 19 provinciale del Torre Angela Acds è reduce da due ottime partite nel nuovo anno: prima il pari in rimonta per 3-3 sul campo del Rocca Priora (con la squadra in inferiorità numerica per circa un’ora), poi sabato scorso lo squillante 4-0 rifilato all’Atletico Monteporzio che è stato pure agganciato al quarto posto in classifica dai capitolini, distanti comunque appena tre lunghezze dall’Atletico Morena capolista. “La classifica è molto corta, ci sono sei squadre in cinque punti e tutte possono giocarsi le loro carte – racconta mister Daniele Polletta – Manca un turno alla fine del girone d’andata, ma posso dire che la squadra che mi ha impressionato di più nello scontro diretto è stato proprio l’Atletico Morena, anche se il girone è davvero competitivo”. L’allenatore del Torre Angela Acds analizza l’ultimo match dei suoi ragazzi: “Già venivamo da una prova importante a Rocca Priora e la squadra si è ripetuta anche con l’Atletico Monteporzio. Il merito va anche al lavoro fatto dal preparatore atletico Luca Iantosca e dai ragazzi pure durante le festività natalizie. Alla metà della prima frazione eravamo già in vantaggio grazie ai gol di Trincia e D’Orazi, poi nella ripresa hanno completato l’opera Fabrizio e Trifici. Proprio su questi ultimi due e su Papa voglio soffermarmi: sono neo arrivati e hanno inciso subito. Trifici faceva parte del gruppo della nostra Promozione a inizio stagione, poi si è fermato per un paio di mesi ed era svincolato, ma ora lo abbiamo riportato nel nostro gruppo da pochi giorni: sabato ha fatto il debutto e ha subito segnato. Una nota di merito, però, la vorrei fare a Felice Longo, un ragazzo che sta con noi dall’inizio e che finora aveva trovato poco spazio: con l’Atletico Monteporzio ha giocando la seconda gara da titolare ed è stato tra i migliori, segno che ho a disposizione una rosa profonda e un gruppo importante e che posso scegliere in base alla condizione dei vari ragazzi”. Il prossimo turno, l’ultimo del girone d’andata, potrebbe avere un significato importante secondo Polletta: “Ci sono gli scontri tra Atletico Morena e Magnitudo e tra Colonna e Atletico Monteporzio, oltre al fatto che il Rocca Priora giocherà contro il Cecchina che è fuori classifica. Noi faremo visita al Consalvo e dobbiamo cercare di fare bottino pieno a tutti i costi per sfruttare al meglio questa giornata”.