Torre Angela Acds calcio, Polletta: “Gran vittoria con la Magnitudo"

Roma – L’Under 19 provinciale del Torre Angela Acds doveva dare una risposta e questa è arrivata forte e chiara. Sabato scorso, nel match casalingo contro la Magnitudo (fino a quel momento capolista a punteggio pieno), i ragazzi di mister Daniele Polletta hanno vinto con un fragoroso 6-2 e hanno così cancellato con un colpo di spugna la brutta sconfitta di due settimane fa contro l’Atletico Morena e il pareggio (subito in extremis) sul campo della Vivace Grottaferrata dello scorso turno. “E siamo pure andati sotto inizialmente – commenta l’allenatore del Torre Angela Acds – Ma i ragazzi sono stati lucidi e hanno reagito alla grande, firmando la miglior partita di questo inizio di stagione e dimostrando che pure loro possono concorrere per la vittoria di un girone che è molto livellato e dove possono spuntarla almeno sei o sette squadre”. Polletta racconta più nel dettaglio il super match contro la Magnitudo: “Abbiamo affrontato un avversario di grande spessore che aveva subito appena due reti prima di questa sfida e che è allenato da un tecnico preparato che conosco bene. Dopo lo svantaggio, abbiamo trovato il pari con De Luca e poi siamo andati fin sul 3-1 con la doppietta di Trincia. Nella ripresa abbiamo subito il secondo gol ospite, ma abbiamo siglato immediatamente la rete del 4-2 con D’Orazi che poi ha guadagnato un rigore segnato da Middei. Nel recupero ancora Middei ha fissato il punteggio finale sul 6-2 sfruttando un sontuoso lavoro in assistenza di Morgani. La squadra ha fatto la prestazione che volevo e che pensavo, anche se in questi termini era difficile pronosticare un nostro successo: ora dobbiamo guardare avanti, consci che non abbiamo fatto nulla e che dobbiamo dare continuità a questo risultato”. Nel prossimo turno l’Under 19 provinciale del Torre Angela Acds sarà ospite del pericoloso Atletico Lodigiani: “Un’altra ottima squadra, dovremo scendere in campo con la stessa intensità di sabato scorso se vogliamo altri tre punti”. La chiusura è sul neo arrivato preparatore atletico Luca Iantosca: “Ci sta dando un aiuto dall’inizio della scorsa settimana. E’ stato un mio giocatore nel lontano 2005 con la Juniores della Cetus Torre Maura e ora è un affermato personal trainer: sono convinto che col suo contributo questa squadra potrà crescere anche dal punto di vista fisico” conclude Polletta.