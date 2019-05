Torre Angela Acds calcio: Polletta allenerà l’Under 19 provinciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La stagione del Torre Angela Acds è finita da poco, ma in casa capitolina non si perde tempo e si guarda già al futuro. La famiglia Ciani, in attesa di capire a chi affidare la panchina della prima squadra, ha già scelto l’allenatore del gruppo giovanile maggiore. La nuova Under 19 provinciale sarà allenata da mister Daniele Polletta che così potrà proseguire il lavoro cominciato quest’anno con l’Under 19 regionale C (ex Juniores Primavera). “Ringrazio la società per questa opportunità – spiega il tecnico – Per la prima volta dopo diverso tempo potrò dare continuità al lavoro fatto nella stagione precedente e questo rappresenta un vantaggio importante. Ripartiremo dalla base importante del gruppo che ho allenato quest’anno: i ragazzi hanno fatto un girone di ritorno importante chiudendo al sesto posto dietro squadre blasonate. A loro verranno aggiunti i quattro elementi del 2001 che già facevano parte dell’Under 19 provinciale allenata da Vincenzo Formisano (che a sua volta prenderà la nuova Under 19 regionale C, ndr) che tra l’altro ha pure vinto la Coppa disciplina quest’anno. Inoltre completeremo il gruppo con quattro fuoriquota che sceglieremo in breve tempo”. Polletta ha già chiari gli obiettivi della futura Under 19 provinciale del Torre Angela Acds. “Cercheremo di far crescere i ragazzi e renderli “appetibili” per la prima squadra che con ogni probabilità giocherà in Promozione. Per quanto riguarda gli obiettivi di campo, l’idea è quella di competere per il vertice”. La preparazione del futuro gruppo a sua disposizione è già iniziata. “Abbiamo già programmato due tornei a giugno. Il 2 e il 7 giugno abbiamo le due gare del girone eliminatorio del torneo di Rocca di Papa, mentre dal 15 giugno in avanti saremo protagonisti nel torneo casalingo che il Torre Angela Acds organizza ogni anno. Sono convinto che a questa squadra servano pochi ritocchi: non prenderemo ragazzi tanto per prenderli, ma sarà importante mantenere lo spirito di gruppo che si è visto nel corso di questa stagione”.