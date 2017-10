Torre Angela calcio: gol e rimpianti per capitan Persia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Si è aperto con un pareggio il cammino del Torre Angela nel girone D di Prima categoria. La prima squadra del club della famiglia Ciani ha impattato 1-1 in casa contro il Real Tuscolano, passato inizialmente in vantaggio e poi raggiunto da un bolide dalla distanza di capitan Luca Persia. «Sono felice per il gol, ma sono ancora molto arrabbiato per il risultato – dice il centrocampista centrale classe 1992, al quinto anno di Torre Angela – Nel primo tempo la sfida è stata equilibrata anche perché di fronte c’era una squadra molto valida: loro sono passati in vantaggio al primo tiro e noi prima dell’intervallo l’abbiamo rimessa in parità. Ma nella ripresa abbiamo spinto tanto e sciupato alcune ghiotte occasioni per andare in vantaggio. Ci tenevamo molto a vincere la partita un po’ perché si trattava della prima di campionato, un po’ perché giocavamo in casa e un po’ perché volevamo dedicare il successo a mister Alessio Ottobrini, che recentemente ha perso il papà: il mio gol, comunque, è per lui che ha vissuto una domenica davvero particolare dal punto di vista delle emozioni». Il Torre Angela guarda già oltre e cioè alla sfida di domenica sul campo del Castelverde. «Una buona squadra, conosco alcuni ragazzi che giocano lì e siamo sicuri che non sarà semplice – avverte Persia – D’altronde questo è davvero un girone duro che già nella prima giornata ha proposto risultati sorprendenti e quindi c’è una sola cosa da fare: lavorare, lavorare e ancora lavorare durante la settimana per farsi trovare pronti la domenica». Il capitano sceglie un profilo prudente nel parlare delle prospettive stagionali del Torre Angela. «Prima riusciamo a raggiungere quota 40 punti e meglio è, solo successivamente penseremo ad altro. Possiamo contare su un mister come Ottobrini che è tra i più competenti e preparati dell’intera categoria, abbiamo un gruppo valido e possiamo fare bene, ma è meglio volare bassi».