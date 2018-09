Ss Torre Angela Acds calcio, Formisano: "Questa squadra può divertirsi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Per il quarto anno consecutivo sarà presente nello staff tecnico del Torre Angela (che quest’anno ha aggiunto il nome dell’Acds dopo la fusione estiva). Vincenzo Formisano, anche nella stagione che è appena cominciata, sarà alla guida della Juniores provinciale. «E’ un gruppo che presenta tanti volti nuovi rispetto all’anno scorso – dice l’allenatore – I ragazzi si allenano con impegno e costanza dallo scorso 3 settembre e devo dire che ho già notato un bello spirito di gruppo. Mi fa molto piacere vedere l’atteggiamento degli elementi più grandi che, a partire da capitan Ascione, stanno dando un contributo concreto ai ragazzi più giovani». La Juniores provinciale ha già disputato due amichevoli. «Abbiamo affrontato Valle Martella e Magnitudo, due squadre di Prima categoria. Nonostante avessimo di fronte delle compagini più esperte, i ragazzi hanno risposto bene e hanno lasciato un’impressione più che positiva». Nel week-end la squadra maggiore del settore giovanile del Torre Angela Acds affronterà addirittura un doppio impegno ravvicinato: domani test match contro il Roma Nord, club di Terza categoria, poi domenica il test in famiglia contro la Prima categoria allenata da mister Rubenni. Proprio al tecnico e al preparatore atletico Di Canio, l’allenatore della Juniores provinciale rivolge un pubblico e sentito complimento. «Hanno portato una ventata di professionalità con i loro metodi e la loro costante presenza al campo. Sono convinto che questo loro prodigarsi farà bene a tutte le categorie del Torre Angela Acds». La chiusura di mister Formisano riguarda le prospettive del suo gruppo nel campionato che verrà. «Siamo molto fiduciosi di aver allestito assieme al direttore generale Fabrizio Ciani un gruppo competitivo, con tanti ragazzi di ottimo livello. Non so dove potrà arrivare questa squadra, lo capiremo solo nel tempo. Ma di certo questo è un gruppo che può divertirsi».