Torre Angela Acds (calcio), che festa in amichevole contro la Ternana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – In attesa dell’ufficialità del ripescaggio in Promozione (che sembra una formalità stante il quinto posto del club nella graduatoria dei ripescaggi stilata dal Comitato regionale a fine giugno), il Torre Angela Acds si è goduto una domenica d’estate davvero speciale. I ragazzi allenati da Saverio Filippis, infatti, hanno giocato in amichevole a Cascia contro la Ternana, compagine umbra che milita in Lega Pro. E’ finita 8-1 per i rossoverdi anche se il Torre Angela Acds si è fatto decisamente valere come racconta il direttore generale Fabrizio Ciani. “I ragazzi hanno fatto un’ottima partita in questo test di prestigio al cospetto di una squadra professionistica. Abbiamo espresso trame di gioco interessanti e il nostro Nico Federici è andato a bersaglio con un “cucchiaio” su calcio di rigore. Com’è nata questa amichevole? Mister Filippis, che ha avuto un’ottima carriera da calciatore, ha giocato a lungo in Umbria ed è riuscito a coinvolgere il Torre Angela Acds in questo match. Tra l’altro il 10 agosto prossimo la squadra tornerà in Umbria per affrontare la Narnese (una delle ex squadre di Filippis, ndr) e poi ad agosto ci saranno anche le sfide con le compagini nostrane del Casal Barriera e dell’Almas”. Intanto da ieri sera è iniziata la preparazione del gruppo capitolino che si fermerà solo nella settimana di Ferragosto. Intanto agli ordini dello staff condotto da Filippis e completato dal vice Filiberto Cedrone, dal preparatore atletico Mario Loreti, da quello dei portieri Giuliano Villa e dal mental coach Massimo Benedetti (novità assoluta per la società romana) ci saranno tanti ragazzi che hanno fatto benissimo nella passata stagione, vale a dire capitan Persia, Federici, Di Bari, Primavera, Mattogno, Zuccari, Michelessi, Biagioni, Ilardo, Gatta, Pochi, Palombo, Bugiaretti, Pianelli, De Angelis, Pelagalli, Quinzi, Marsella, Baldassarre e i giovani Vasta, Di Bartolomeo e Dominici che sono in orbita prima squadra. Diversi anche i volti nuovi tra cui Gaglio (attaccante classe 1998 proveniente dal Ponte di Nona), gli esterni Guarino (che ha avuto anche un’esperienza in Albania) e Di Sora, oltre ai giovani Giovannoni (portiere 2001 ex Giardinetti), Chiovenda (centrocampista 2002 dall’Under 17 Elite del Ponte di Nona), Defedilta (centrocampista o difensore 1999), Saltarella (attaccante 1999) e il rientrante Trifici (attaccante 2001 che ha militato con l’Atletico Torrenova). Infine il Torre Angela Acds ha chiuso un accordo con l’As Roma Academy Ponte di Nona che garantirà un’ulteriore crescita a livello tecnico e organizzativo del settore di base della società capitolina.