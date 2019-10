Torre Angela Acds calcio, Di Molfetta: “Abbiamo un bel gruppo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Le ultime due amichevoli dell’Under 19 provinciale del Torre Angela Acds hanno fatto scattare un piccolo campanello d’allarme all’interno del gruppo di mister Daniele Polletta. La squadra capitolina ha perso prima con il Fidene e poi con la Magnitudo, con quest’ultima (che tra l’altro ritroverà il Torre Angela Acds anche nel girone di campionato) che si è imposta con un rotondo 5-0. “Non siamo riusciti a fare squadra e abbiamo fatto errori piuttosto banali – spiega il difensore centrale o esterno classe 2000 Alessio Di Molfetta – Ci vuole maggiore impegno e costanza negli allenamenti perché questa squadra ha qualità importanti, ma deve sforzarsi per esprimerle. Comunque non è andato tutto male, anzi ci sono stati anche aspetti positivi da cui poter ripartire”. Mancano due settimane all’inizio del campionato e quindi mister Polletta ha ancora tempo per “aggiustare” alcuni atteggiamenti non corretti del gruppo. “Affronteremo un girone di ottimo livello in cui ci sono squadre blasonate come la Lodigiani – osserva Di Molfetta – Rimango fiducioso sulle qualità del gruppo nonostante le ultime due amichevoli siano state sostanzialmente negative, ma dobbiamo crescere tanto in special modo dal punto di vista mentale”. In attesa di definire un nuovo test amichevole (di fatto la “prova generale” in vista del debutto nel campionato Under 19 provinciale), il Torre Angela Acds proseguirà nel suo processo di amalgama. “Non bisogna mai dimenticare che questo gruppo è composto da alcuni ragazzi che erano nell’Under 19 regionale C di mister Polletta e da altri, come il sottoscritto, che facevano parte della vecchia Under 19 provinciale di mister Formisano. Ci vuole un po’ di tempo per conoscerci meglio e per conoscere l’allenatore”. Un “problema” (quest’ultimo) che non riguarda Di Molfetta: “Conosco il mister da quattro anni, quando entrambi eravamo al Borussia. Poi l’ho avuto alla Roma VIII e quest’anno l’ho ritrovato con piacere qui. E’ un allenatore capace e soprattutto una persona con cui c’è sempre un dialogo positivo”.