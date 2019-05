Torre Angela Acds calcio, Polletta: “8 gol alla Pro Roma? E’ stato grande calcio”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 19 regionale C del Torre Angela Acds non si ferma più. La squadra di mister Daniele Polletta è letteralmente esplosa nell’ultimo periodo: dopo una striscia positiva iniziata già da un paio di mesi, il gruppo capitolino si è scatenato nelle ultime tre partite realizzando la bellezza di 18 gol senza subirne nessuno. Nell’ultimo turno i ragazzi di Polletta hanno travolto la Pro Roma quarta della classe con un impressionante 8-0 firmato dalle doppiette di Middei, Ciceroni e Trincia e i gol di Pace e Di Piero. “Una partita perfetta in ogni suo aspetto: tecnico, caratteriale, mentale, agonistico – commenta Polletta – Nella sfida d’andata c’erano state alcune polemiche, ma i ragazzi hanno risposto nella maniera migliore possibile e cioè dimostrando le proprie qualità all’avversario di turno sul campo. Dopo cinque minuti eravamo già in vantaggio di due reti e il primo tempo si è concluso sul 6-0, poi nella ripresa è stata quasi assoluta gestione”. Una prestazione di questo tipo contro la quarta forza del campionato non può che far riflettere mister Polletta. “Rimane il rammarico perché questo gruppo meritava di essere decisamente più in alto e di partecipare ai play off di categoria – sottolinea l’allenatore – I ragazzi, che per la maggior parte provenivano da un’esperienza nei campionati provinciali, sono cresciuti in maniera esponenziale e ora se la giocano anche con le migliori squadre del girone. Mancano due partite e siamo a cinque punti dalla Lupa Roma che è quinta: il sorpasso sarà difficile, ma noi cercheremo in ogni caso di concludere al meglio la stagione regolare”. Il Torre Angela Acds si ritroverà di fronte due avversari di grande spessore. “Nel prossimo turno saremo ospiti del Montespaccato che è terzo, poi concluderemo con il match interno contro la Boreale seconda. Si tratta di gare stimolanti che sono curioso di vedere per avere ulteriori conferme sul processo di crescita di un gruppo che, in ogni caso, sarà protagonista nella categoria Under 19 provinciale del prossimo anno. Avremo qualche assenza, tra cui quella pesante di Ciceroni, ma sono sicuro che chi scenderà in campo farà il massimo”. La chiusura di Polletta è per parlare ancor più nello specifico del match col Montespaccato. “All’andata vinsero loro 4-3 dimostrando di essere sicuramente una buona squadra. Noi tenteremo di fare il colpaccio e di aiutare anche il nostro Trincia nella corsa alla vetta della classifica cannonieri visto che si trova a quota 19 reti e che davanti e dietro di lui ci sono due ragazzi del Montespaccato che hanno segnato rispettivamente 20 e 18 gol”.