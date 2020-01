Roma sud epicentro del basket giovanile, grande successo per il torneo che lanciò Luka Doncic

Si è appena concluso il torneo di pallacanestro giovanile che da undici edizioni porta a Roma squadre da tutta Europa e non solo. Dalla Spagna alla Georgia, dalla Lettonia all'israele passando per Ungheria e Slovenia, In.To.Rome ha avuto l'onore di ospitare prestigiosi club e premiare talenti divenuti star NBA come Luka Doncic, mvp dell'edizione del 2013 dove all'età di 12 anni meraviglió il mondo intero con 54 punti realizzati nella finalissima.

Non solo stranieri, l'Italia intera è stata rappresentata da giovani atleti divenuti professionisti del mondo della pallacanestro come Andrea La Torre (capitano di Pall.Cantú), Alessandro Pajola (Virtus Bologna) e molti altri. Le partite si sono giocate tra Garbatella, Acilia, Torrino e Spinaceto.

Matteo Picardi, coach professionista cresciuto alla Stella Azzurra, ideatore del progetto Lido di Roma e con un passato alla Montepaschi Siena, è l'organizzatore del torneo: "Il momento di difficoltà in cui versa la nostra capitale è evidente ma la città eterna è un biglietto da visita che ci permette di avvicinare il meglio del basket giovanile in un contesto che consente alla pallacanestro romana di vivere 4 giorni di sport ed integrazione ad altissimo livello. Punteremo, come sempre, a migliorarci, a spingerci oltre e ringrazio lo staff che come ogni anno si impegna già dall'estate per curare dettagli e particolari.

Complimenti a tutti i partecipanti di quest'ultima edizione che ha visto prevalere nella categoria U15 Accademia Basket Altomilanese e nell'U13 la DBS Roma. Abbiamo premiato i talentuosi Marco Dell'Acqua (U15) e Giovanni Granai (U13) come MVP tuttavia sentiremo parlare nei prossimi anni anche di altre ottime individualità che hanno calcato il parquet dell'undicesima edizione",