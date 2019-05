Torneo Città di Frascati: il grande tennis passa ancora per il Tc New Country Frascati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il torneo Open “Città di Frascati”, organizzato dal Tc New Country Frascati, sta per entrare nel vivo. Da martedì 4 giugno, infatti, scenderanno in campo i giocatori di seconda categoria che cercheranno di conquistare la vittoria nel torneo che propone un montepremi di duemila euro per gli uomini e altrettanti per le donne. Tra i favoriti alla vittoria finale ci sono sicuramente Matteo Fago (classificato 2.1), ex 667 del mondo e recentemente impegnato nelle qualificazioni per gli Internazionali d’Italia che si sono svolti a Roma. Era a Roma come lui anche Federica Di Sarra (2.1), attualmente 505 del mondo (ma con un best ranking da numero 305) e indubbiamente una delle protagoniste della kermesse frascatana. Ma saranno diversi, sia in campo maschile che femminile, gli atleti dal buon curriculum presenti al torneo organizzato dal Tc New Country Frascati. Tra gli uomini vanno ricordati Marco Viola, Alessandro Ingarao, Andrea Pacello e altri giocatori che fanno attività internazionale come il giovane emergente Simone Cacciapuoti (che fa parte del team di Riccardo Piatti). Tra le donne vanno citate sicuramente Beatrice Lombardo (cresciuta al Tc New Country Frascati e anche lei presente alle qualificazioni a Roma) e Marianna Natali. Non mancano, ovviamente, gli atleti che difenderanno i colori del circolo di casa: tra gli uomini le speranze sono riposte su Alessandro Bellifemine, Niccolò Petrangeli e Lorenzo Gessani, mentre tra le donne è presente tra gli atleti di seconda categoria Letizia Mastromarino. Le fasi conclusive della manifestazione si disputeranno nel prossimo fine settimana con le finali del torneo maschile e femminile in programma nella mattinata di domenica 9 giugno. Non resta che mettersi comodi e godersi lo spettacolo: il grande tennis passa (ancora una volta) per il Tc New Country Frascati.