Torna la corsa Corriamo il Derby

"La tradizione del Derby romano è sempre stata caratterizzata dal gioco, dalla goliardia e dal sano sfottò tra i "cugini" romanisti e laziali - afferma Roberto De Benedittis, presidente di ACSI Italia Atletica e organizzatore dell'evento -. Purtroppo il mondo del calcio spesso viene "inquinato" da fenomeni che nulla hanno a che vedere con i valori fondanti dello sport, come abbiamo visto nei drammatici accadimenti del 26 dicembre a Milano ma anche negli ultimi poco edificanti exploit di pseudo ultrà nella Capitale. Per questo la CORRIAMO IL DERBY nasce con l’intento di riunire famiglie, sportivi, simpatizzanti pronti a vivere il calcio e lo sport come una festa, un divertimento, con quella sana e contagiosa passione che deve esserci nel seguire la propria squadra del cuore".

Appuntamento quindi alla Nuova Fiera di Roma, ingresso Nord (è la la prima volta in assoluto che si disputa una prova di corsa all'interno della Nuova Fiera di Roma.), sabato 23 febbraio, ritrovo fissato alle 14,00 e partenza alle 15,00, per una prova non competitiva su tre distanze, 3/6/9 km contraddistinta da una bella novità: ci si potrà iscrivere esclusivamente in coppia. Non importa il sesso, l’unica cosa che conta è che si tratti di un/a romanista e un/a laziale, iscritti insieme.



Ad ogni arrivato sarà assegnato un punteggio, tanti quanti sono gli atleti che taglieranno il traguardo, un punto in meno al secondo e via via fino all’ultimo che prenderà un punto. La somma dei punti ottenuti dai componenti di una squadra (Roma o Lazio) decreterà la squadra vincitrice del derby di corsa.