Mamma mia Dzeko! Toro matato nel finale, la Roma vince all'esordio

La Roma vince 1 a 0 contro il Torino nella 1^ giornata di Serie A. Gli ospiti, più pericolosi, sfiorano il vantaggio due volte nel primo tempo con due pali esterni colpiti. I granata rispondono con una traversa. Nel finale ancora un legno per la Roma che nega l'uno a zero. Al minuto 89' Edin Dzeko con una magia regala i tre punti.

Si gioca fin da subito a ritmi piacevoli anche grazie ai granata che provano a pungere con Belotti e Iago Falque, ex di turno. La Roma, dal canto suo, invece prova a 'scappare' con i guizzi di Under e El Shaarawy. La prima occasione della partita è degli ospiti con Kolarov che, servito sulla sinistra da Dzeko, calcia forte in porta trovando l'esterno del palo.

Insiste la Roma con Dzeko che, si libera di N'Koulou ma calcia sul palo esterno. Al 25' De Silvestri alza bandiera bianca, al suo posto l'esordiente Ola Aina. Super occasione per il Toro al 39' con Iago Falque che super Fazio in velocità e pesca Rincon in area: tiro di prima intenzione e palla che scheggia la traversa.

Ad inizio ripresa i granata partono forte, segnano anche ma il Var grazia la Roma per un fuori gioco millimetrico di Ola Aina. Di Francesco, non contento, cambia: fuori El Shaarawy e dentro Cristante. Cambia così la Roma con Pastore largo a sinistra. Al 65', dopo una vita, si rivede Under che impegna Sirigu. Al 70' scocca l'ora anche di Kluivert per un deludente Under.

Nel finale la gara si accende. Pastore si mangia un gol, Olsen para su Meité. DiFra le prova tutte e così getta anche Schick nella mischia per un pigro Pastore. Al minuto 80 punizione di Kolarov, Dzeko di testa colpisce il legno a Sirigu battuto. Sul contropiede Olsen salva parando un tiro di Belotti. Scena simile poco dopo con lo svedese che risponde a Iago Falque.

Al minuto 89 la Roma vince la partita. Dopo un'ottima azione di Kluivert, Dzeko sul secondo palo si coordina e con l'interno sinistro, al volo, pesca il jolly sul secondo palo: Sirigu battuto. Un gol pazzesco del bosniaco. Vince la Roma.

Il tabellino di Torino-Roma



Torino - Sirigu 6; Izzo 6 (74' Bremer 6), N'Koulou 6, Moretti 6,5; De Silvestri 6 (25' Ola Aina 6), Baselli 6, Rincon 6,5 (85' Soriano sv), Meité 6, Berenguer 5,5; Iago Falque 6,5, Belotti 6. A disp.: Ichazo, Rosati, Djidji, Ferigra, Soriano, Lukic, Parigini, Zaza, Damascan. Ljajic. All. Mazzarri.

Roma - Olsen 6; Florenzi 6,5, Manolas 6, Fazio 5, Kolarov 6,5; Pastore 5 (72' Schick 6), De Rossi 6, Strootman 5,5; Under 5,5 (70' Kluivert 7), Dzeko 8, El Shaarawy 5 (60' Cristante 6). A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Marcano, Karsdorp, Santon, Lu. Pellegrini, Lo. Pellegrini, Coric, Zaniolo. All. Di Francesco.

Marcatori: Dzeko (R)

Ammoniti: Fazio (R), Iago Falque (T), Florenzi (R), Dzeko (R)