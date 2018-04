Torino-Lazio, probabili formazioni: Immobile contro il suo passato

La Lazio affronta il Torino nel posticipo della 35^ giornata di Serie A. Sette le partite senza perdere per i biancocelesti che non vogliono abbandonare il sogno della qualificazione alla prossima Champions League. Serve però una vittoria anche in questa trasferta, soprattutto per poter dare un segnale forte alle dirette avversarie e così i tifosi sperano nei gol dell'ex Ciro Immobile.

Le ultime da Torino-Lazio

Parolo non ci sarà, spazio a Murgia in mezzo al campo. Nel caso in cui si sceglierà Lukaku, spazio al 3-5-1-1 con Lulic che verrà utilizzato più internamente. In caso di 3-4-2-1 Strakosha va in porta, con Luiz Felipe, De Vrij e Radu in difesa. Marusic, Leiva, Murgia e Lulic a gestire le operazioni, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto dietro Immobile.

Nel Toro out Lyanco, Obi e Barreca, squalificato Ansaldi, rientrano dal 1' però Baselli e De Silvestri. Mazzarri avanti con il 3-4-2-1: saranno Edera e Ljajic i trequartisti alle spalle di Belotti.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Molinaro; Ljajic; Iago Falque, Belotti. A disposizione: Milinkovic Savic, Ichazo, Bonifazi, Acquah, Berenguer, Valdifiori, Edera, Niang. Allenatore: Walter Mazzarri.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Marusic, Leiva, Murgia, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile. A disposizione: Vargic, Guerrieri, Basta, Bastos, Wallace, Lukaku, Caceres, Patric, Di Gennaro, Felipe Anderson, Caicedo, Nani. Allenatore: Simone Inzaghi.