Milinkovic 'mata' il Toro: la Lazio fa uno scatto per la Champions, ma perde Immobile

La Lazio vince 1 a 0 contro il Torino nel posticipo della 35^ giornata di Serie A. Nel primo tempo Luis Alberto sbaglia un calcio di rigore. Nella ripresa è il solito Sergej Milinkovic-Savic a sbloccare e decidere la gara. Tre punti importanti per la Champions League.

Dopo 30 secondi subito palla gol per gli ospiti con Murgia, però, che calcia addosso a Sirigu. La Lazio inizia bene ma il Toro è vivo con Ljajic che prima calcia alto e poi De Silvestri che impegna severamente Strakosha. Al 15' guai per Inzaghi. Immobile si "strappa" e abbandona la contesa. Al suo posto Caicedo.

Al 22' De Vrij lancia Milinkovic, che salta Sirigu ma N'Koulou stende il giocatore della Lazio. E' rigore. Da dischetto va Luis Alberto che calcia male e Sirigu blocca. La Lazio insiste ma il Torino, protetto da un attento Sirigu, si difende e resiste.

Nella ripresa la Lazio si presenta con Caceres per Radu. Al 55' Leiva entra in area e calcia al volo, il portiere del Torino si distende e devia in corner. Dall'angolo che ne segue Milinkovic-Savic sale più alto di tutti e batte Sirigu: è 1 a 0 per la Lazio. Mazzarri allora cambia: Iago Falque per Edera. Al 71' Caicedo parte in contropiede, il portiere del Toro respinge con i piedi.

Il Torino le prova tutte nel finale: Niang per Rincon. Risponde Inzaghi con Lukaku per Luis Alberto. Al minuto 84 bella azione della Lazio targata Leiva-Milinkovic con i granata che si salvano ancora. Non ci sono più emozioni. La Lazio vince. Tre punti importanti.

Il tabellino di Torino-Lazio

Torino (3-4-1-2): Sirigu 8; Burdisso 6,5, N'Koulou 4, Moretti 5,5; De Silvestri 6, Rincon 5,5 (77' Niang 6), Baselli 5,5, Molinaro 5,5; Ljajic 5,5; Edera 5,5 (61' Iago Falque 6), Belotti 5,5. A disp. V. Milinkovic, Ichazo, Ferigra, Adopo, Bonifazi, Acquah, Valdifiori, Kone. All. Mazzarri.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 6, De Vrij 6,5, Radu 6 (46' Caceres 6); Marusic 6, Murgia 5,5, Leiva 6,5, Milinkovic 7,5, Lulic 6,5; Luis Alberto 5,5 (78' Lukaku sv); Immobile sv (15' Caicedo 5,5). A disp. Guerrieri, Vargic, Wallace, Bastos, Basta, Patric, Di Gennaro, Nani, Felipe Anderson. All. Inzaghi.

Marcatori: Milinkovic (L)

Ammoniti - Milinkovic (L), Baselli (T), Moretti (T), Marusic (L), Strakosha (L)