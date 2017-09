Todis Lido di Ostia Futsal, Trentin: "Facile mio inserimento all’interno di questo club"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Il Todis Lido di Ostia Futsal ha rotto il ghiaccio. La squadra di mister Roberto Matranga ha vinto la sua prima gara nel pre-campionato: sabato scorso al PalaDiFiore sconfitta per 4-1 la Brillante, compagine di serie B che l’anno scorso è stata una delle contendenti della formazione lidense nella corsa verso la promozione. Una doppietta di Ugherani e i gol di Cutrupi e Cano: questi i marcatori dell’ultimo test amichevole. «Una buona prestazione – commenta il direttore sportivo Andrea Trentin – La squadra ha giocato un ottimo primo tempo, poi è subentrata un po’ di stanchezza e il livello qualitativo del match si è abbassato. Inoltre di fronte c’era un avversario molto valido, una squadra giovane guidata da un bravissimo allenatore. Comunque le sensazioni riguardo a questa amichevole sono positive». Anche perché la condizione del Todis Lido di Ostia Futsal cresce. «Il gruppo migliora gradualmente, nel rispetto del programma studiato dallo staff di mister Matranga. Ci auguriamo di essere al top in occasione dell’esordio in campionato che avverrà il prossimo 7 ottobre contro l’Odissea 2000». Prima delle gare da tre punti è rimasto ai lidensi un solo test amichevole: è quello previsto per sabato prossimo contro l’Olimpus, altra compagine di serie A2 che è stata inserita però in un girone diverso da quello dei lidensi. «Una formazione che ha cambiato tanto rispetto alla scorsa stagione e che ha un organico con diversi giovani. Il nostro obiettivo per questa sfida? E’ quello di trarre ulteriori indicazioni in vista dell’esordio ufficiale». L’ex direttore sportivo della Futsal Isola (tra le altre) sembra già integrato alla perfezione nel contesto societario del Todis Lido di Ostia Futsal. «Non c’erano molti dubbi che accadesse questo – sottolinea Trentin – Conoscevo già bene i presidenti e gli altri dirigenti del club oltre a mister Matranga e allo staff tecnico. Lavoriamo in piena sintonia per disputare una buona stagione».