Todis Lido di Ostia Futsal, Salvi: "Speriamo di essere al 100% per la prima in serie A2"

Roma – Continua a mettere nelle gambe partite amichevole il Todis Lido di Ostia Futsal. La squadra di mister Roberto Matranga, dopo aver perso per 2-1 contro la Nordovest (squadra di serie C1) e per 6-2 contro il Latina (formazione della massima serie), si prepara a disputare il terzo test pre-season contro la Brillante (compagine di serie B). Accadrà mercoledì e in casa lidense ci si attendono ulteriori miglioramenti. «Nelle prime due gare abbiamo affrontato due formazioni valide per le rispettive categorie, ma soprattutto più avanti di noi nella preparazione – spiega il direttore generale Lorenzo Salvi – La squadra è parsa sicuramente imballata e mister Matranga aveva potuto lavorare pochissimo dal punto di vista tattico, cosa che ha iniziato a fare da qualche giorno. Con la Brillante si dovrebbero vedere dei progressi, anche se il risultato in questo momento è veramente l’ultima cosa che andiamo ad analizzare. Anzi, stiamo cercando amichevoli di ottimo livello proprio per verificare quali problematiche ci sono e poterci così lavorare prima dell’inizio della stagione». Il programma di lavoro studiato da mister Matranga e dal suo staff dovrebbe portare il Todis Lido di Ostia Futsal in buona condizione entro l’inizio del campionato. «Speriamo di essere già pronti il 7 ottobre anche perché questo è un campionato molto corto e intenso e quindi non c’è grosso margine di errore» riflette Salvi che poi si avventura in un paragone tra il gruppo di quest’anno e quello che nella passata stagione ha trionfato in serie B. «Abbiamo cambiato tanto, inserendo alcuni giocatori che hanno già accumulato una buona esperienza in serie A2 e che sanno che tipo di campionato ci aspetta quest’anno. A livello di caratteristiche, i giocatori presi rispecchiano sempre le richieste di mister Matranga che vuole atleti poliedrici e con qualità specifiche. Forse ne è uscita una squadra fisicamente più forte rispetto a quella dell’anno scorso, speriamo che possa regalarci delle belle soddisfazioni» conclude Salvi.