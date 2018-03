Todis Lido di Ostia Futsal, Matranga: "Play off? Abbiamo motivazioni alte"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – E’ iniziata la settimana che porterà il Todis Lido di Ostia Futsal all’appuntamento storico con il primo turno dei play off di serie A2. Sabato (alle ore 14) al PalaDiFiore la squadra lidense ospiterà l’Odissea per la sfida d’andata di un confronto che s’annuncia apertissimo e che vedrà il suo epilogo nel sabato di Pasqua. «Dal punto di vista fisico stiamo abbastanza bene – dice mister Roberto Matranga – La squadra ha lavorato in maniera intensa nella settimana appena messa alle spalle, ma devo dire che abbiamo tenuto un ritmo alto per tutto il girone di ritorno dove abbiamo perso solo contro le squadre che alla fine ci hanno preceduto in classifica. Dal punto di vista mentale, chiaramente, avremo diversi ragazzi che hanno poca abitudine a questo genere di partite e quindi dovremo capire come la squadra “romperà il ghiaccio”». C’è poi un avversario di assoluto rispetto. «Ho sempre sostenuto fin dall’inizio della stagione che l’Odissea fosse una signora squadra, molto preparata tatticamente grazie al lavoro del suo allenatore e con delle individualità importanti in organico. Sarà un doppio confronto difficilissimo e noi dovremo ragionare con lucidità nella prima partita». Il fattore campo del match di ritorno non lo preoccupa troppo. «E’ un piccolo vantaggio anche se l’Odissea ha la fortuna di giocare con tanto seguito di pubblico in casa. Questo, però, ci dà forti stimoli perché è sempre bello potersi esibire in contesti ambientali affascinanti». In pochissimi avrebbero pronosticato che la neopromossa Todis Lido di Ostia Futsal potesse arrivare a giocarsi i play off, ma ora il gruppo di Matranga non parteciperà solo per onore di firma. «Certo che no - risponde seccamente l’allenatore – Il primo input in questo senso arriva dalla società che è estremamente ambiziosa e che sicuramente ha la capacità di avere uno sguardo ancora più a lungo raggio sulla realtà del nostro club. Le motivazioni del Todis Lido di Ostia Futsal sono molto alte e starà al sottoscritto cercare di incanalare le tensioni del gruppo per questo evento sui giusti binari».