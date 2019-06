Tifoso legge l'inno della Roma durante il matrimonio: il video virale su facebook

"Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo". Inizia così la bizzarra seconda lettura durante una celebrazione di un matrimonio, diventata virale in queste ore sui social network. Un tifoso giallorosso, salito sull'altare per leggere la seconda lettura, ha iniziato a declamare le parole dell'inno giallorosso cantato da Antonello Venditti. Un "Grazie Roma" letto forse per scommessa, forse come sfida, ma che ha infastidito e non poco il prete chiamato a celebrare il matrimonio.

Ad un certo punto infatti l'officiante è sceso dall'altare per raggiungere il tifoso, finito ripreso e riportato a più miti (e sacre) scritture. Quelle di San Paolo apostolo.