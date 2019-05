Roma: contestazione della Curva Sud all'Eur. Cori contro Pallotta, Baldini e Baldissoni

Animi sempre più infuocati in casa Roma. L'addio di Daniele De Rossi, infatti, ha scatenato l'ira dei tifosi. E così, dopo gli striscioni di ieri contro la dirigenza, quest'oggi la Curva Sud ha organizzato un sit-in di protesta di fronte alla nuova sede dell'Eur, come espresso già con un comunicato. Tutto sulla contestazione giallorossa, su LaRoma24.it.

"Venni la Roma e nun rompe li c...", è solo uno dei cori che i tifosi della Roma hanno rivolto al presidente giallorosso James Pallotta. Nel mirino dei presenti alla manifestazione, anche il progetto del nuovo stadio della Roma, fortemente voluto dall'imprenditore statunitens... "Noi lo stadio non lo vogliamo", hanno urlato. Cori anche contro Franco Baldini e Mauro Baldissoni.

'Vendi la Roma e non romepere i c...'

Inizia la #contestazione tifosi #AsRoma vs #Pallotta pic.twitter.com/28Sx7xSi0X