Liverpool-Roma: cori e sciarpe in aeroporto, i tifosi invadono Anfield

Oltre 2milla tifosi giallorossi stanno per invadere Anfield. E' tutto pronto per Liverpool-Roma, andata della semifinale di Champions League. L'aeroporto di Fiumicino oggi si è colorato per l'esodo romanista. Bandiere, maglie, sciarpe ed anche alcuni striscioni fanno bella mostra sulle centinaia di sostenitori giallorossi che, carichi di fiducia e qualche scaramanzia, hanno intonato anche dei cori di incitamento.

Dopo un primo volo di tifosi partito ieri sera alle 22.25, si stima che oltre un migliaio di sostenitori stia partendo questa mattina a bordo di 6 voli, tre operati dalla compagnia Neos, uno da Blu Panorama e due da Alitalia, che ha allestito rispettivamente un volo di linea speciale, un Airbus 330 con 262 posti, ed un charter da 144.

Arrivati a Liverpool saranno scortati dalla Polizia in una zona sorvegliata e accederanno tutti insieme allo stadio con un cordone di poliziotti a garantire che non ci siano contatti con la tifoseria inglese.