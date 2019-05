Palermo in C, i tifosi invadono Roma: cori contro la Lega e Lotito

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Palermo non ci sta. I rosaneri, retrocessi in C per irregolarità nel bilancio, si ritrovano alle prese con il verdetto della Corte Federale. I tifosi siciliani si sono riversati a Roma: un migliaio di persone in via Campania ha dato vita ad una manifestazione pacifica, con tanto di cori per la città e contro la Lega e Lotito, presidente della Salernitana, squadra che ha benificiato della retrocessione dei rosanero.