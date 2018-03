Lazio, tifosi organizzano sit-in in via Allegri: "Troppi errori arbitrali contro di noi"

Troppi errori arbitrali. Questa la motivazione che ha indotto i tifosi della Lazio ad organizzare un sit-in di protesta in via Allegri, sotto la sede della Figc. A darne notizia proprio gli ultras biancocelesti, a Radio Sei, attraverso il loro programma.

Una protesta per far sentire "civilmente far sentire la propria voce e sensibilizzare l'opinione pubblica su i torti subiti dalla squadra biancoceleste e mostrare unione totale", fanno sapere. L'appuntamento è alle 18, domenica 18 marzo, in via Allegri.

Ecco il comunicato: