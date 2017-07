Lazio, la terza maglia è "elettrica"

La Lazio ha completato la presentazione delle nuove maglie per la stagione 2017-2018 svelando la "Third" ad Auronzo di Cadore. Macron, sponsor tecnico dei biancocelesti e azienda leader internazionale nel settore dello sportswear, ha realizzato un "capo di altissima qualità tecnica e allo stesso tempo dal grande impatto stilistico e cromatico".

La nuova maglia "Third"è di colore blu elettrico sfumato in navy, ha una vestibilità body e presenta inserti in micromesh che assicurano una perfetta traspirabilità e leggerezza. La maglia è a girocollo, ma con un’apertura a V e nel retro, sotto al colletto, compare in rilievo la scritta 'S.S. Lazio'. Sul petto a destra, in celeste, il logo Macron e a sinistra, lato cuore, lo scudetto del club biancoceleste. Al centro il logo Sèleco nella versione bianca.

Completano la divisa i calzoncini in blu navy con coulisse piatte celesti e con lo scudetto della Lazio a destra e logo Macron a sinistra. I calzettoni, sempre in blu navy, hanno una fascia posteriore in blu elettrico che si ripete anche sul plantare.

Anche la maglia "Third", disponibile da 21 luglio, è acquistabile presso i Lazio Style 1900, i Macron Store, i rivenditori Macron autorizzati e online sui siti ufficiali di Lazio e Macron.