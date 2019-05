Tennis, Federer lascia Roma senza giocare. Nadal, Tsitsipas e Schwartzman in semifinale

Un venerdì 17 maggio che scaramanzia o meno verrà ricordato per molto tempo dagli appassionati di tennis di tutta Italia. Nel giro di poco tempo si sono ritirati dal torneo senza scendere in campo la numero uno del mondo la giapponese Naomi Osaka per un problema alla mano destra e il campione svizzero Roger Federer (ufficialmente per un affaticamento muscolare ad una gamba) ma molto probabilmente per non avere recuperato la stanchezza del doppio incontro di giovedì e delle molte ore di gioco. Ancora una volta quindi uno dei giocatori più forti di sempre nella storia del tennis non potrà vincere gli Internazionali d’Italia, uno dei pochissimi tornei che mancano nel suo palmares eccezionale di oltre 100 tornei vinti di cui 20 dello Slam, record assoluto.

Nadal in semifinale in scioltezza

Chi invece non ha nessun tipo di problema ne fisico ne con gli avversari è lo spagnolo Rafa Nadal (vincitore di 17 tornei dello Slam) che sconfigge il connazionale Fernando Verdasco in due set con il punteggio di 64 60. Solo nel primo parziale c’è stata partita ma sul 4 pari Nadal ha annullato cinque palle break ed è scappato via inesorabilmente. Sabato in semifinale affronterà il giovane greco Stefanos Tsitsipas che solo sette giorni fa lo ha sconfitto in una combattutissima semifinale a Madrid ma con condizioni completamente diverse rispetto a Roma. In altura i campi e le palline sono più veloci. Vedremo cosa è cambiato in pochi giorni e se Rafa entrerà nella “bolla magica da Parigi” che gli ha permesso di vincere il Roland Garros per ben 11 volte.

La sorpresa argentina

L’altro semifinalista (in serata il numero uno del mondo Djokovic affronterà Del Potro) è a sorpresa il piccolo argentino Diego Schwartman che ha sconfitto con il punteggio di 64 62 l’ex top ten giapponese Kei Nishikori raggiungendo per la prima vola la semifinale in un master 1000. A sostenerlo in tribuna El Tucu laziale Joaquin Correa fresco vincitore della Coppa Italia.

Bertens e Pliskova in semifinale

Tra le donne l’olandese Bertens ha approfittato del ritiro della Osaka per raggiungere la semifinale mentre Karolina Pliskova ha lottato per tre se per avere la meglio sulla neo mamma Azarenka al primo torneo di buon livello dopo la maternità.