Tc New Country Frascati (nuoto), Bellani da urlo al “Barelli”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un prodotto purissimo del vivaio del settore nuoto del Tc New Country Frascati. Sofia Andrea Bellani, atleta classe 2003 che il prossimo 28 luglio festeggerà 16 anni, si è qualificata per i campionati italiani estivi che si disputeranno allo Stadio del Nuoto di Roma nelle specialità dei 200 delfino e del 400 misto della categoria Juniores. Il “pass” è arrivato grazie a una strepitosa prestazione nel trofeo “Simone Barelli” che si è disputato sempre allo Stadio del Nuoto nello scorso fine settimana. Sarà la sua prima volta in prove individuali dopo l’esperienza dello scorso anno con la staffetta, anche se Sofia aveva già partecipato a questo tipo di gare nei campionati italiani invernali di questa stagione, tenutisi a Riccione. “Non mi aspettavo di avere questi riscontri cronometrici – dice la Bellani – Ma in vasca mi sentivo molto bene e sono contenta di essere riuscita a ottenere la qualificazione: sarà una bella responsabilità rappresentare il Tc New Country Frascati alle finali dei campionati italiani, ma non ho alcun tipo di pressione per il risultato finale. La vivo molto serenamente, quello che viene viene”. La Bellani si è piazzata al primo posto nel 400 misto e al terzo nel 200 delfino, specialità in cui ha ottenuto la qualificazione, ma è andata molto bene pure nei 100 delfino dove ha concluso al terzo posto, nel 200 misto dove ha finito al quarto e infine nel 50 delfino dove ha chiuso quinta. Un prodotto “costruito” in casa dal Tc New Country Frascati e in particolare dal responsabile tecnico Daniele Tavelli, affiancato negli ultimi anni da Davide Cordasco: la crescita della Bellani è stata costante, ma nell’ultimo periodo si è chiaramente accentuata. “Mi trovo molto bene con loro, ho un dialogo molto aperto” sottolinea la Bellani che, prima delle finali dei campionati italiani, ha già messo nel mirino altri due importanti appuntamenti. “Nel prossimo fine settimana parteciperò al trofeo “Sis Roma”, mentre in quello successivo affronterò le finali regionali: spero di riuscire a fare bene anche in queste gare” conclude l’atleta del Tc New Country Frascati.