Tc New Country Frascati, con l’inizio di settembre sono riprese le varie attività sportive

Frascati (Rm) – Dopo la fortunata esperienza dei centri di avviamento allo sport estivo, con l’inizio di settembre sono riprese le varie attività sportive “ordinarie” del Tc New Country Frascati. Presso il circolo di via dell’Acquacetosa, da questa settimana e entro la fine del mese, ricominciano tutti i corsi: da quelli di tennis e padel a quelli di nuoto, dall’acqua gym all’acqua fitness e a quelli di ginnastica e cultura fisica. Attività sempre molto apprezzate che è possibile “testare” con una lezione di prova gratuita (a settembre tennis, padel, nuoto e ginnastica, a ottobre le altre due discipline) prima di decidere se effettuare o meno l’iscrizione. Lo staff di maestri del Tc New Country Frascati (rimasto sostanzialmente lo stesso della passata stagione) è pronto ad accogliere tutti coloro che vogliono fare del sano movimento sportivo. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere alla segreteria chiamando il numero 06-9409241 oppure passando direttamente al circolo di via dell’Acquacetosa. Intanto il circolo tuscolano ha rinnovato l’importante accordo di sponsorizzazione che lo legava già l’anno scorso a Decathlon: un’intesa forte e soddisfacente che nel tempo ha avuto riflessi positivi e che il Tc New Country Frascati e la nota azienda francese hanno voluto fortemente portare avanti. Per ciò che concerne il settore agonistico, invece, se i ragazzi del nuoto stanno pian piano ricominciando con gli allenamenti in vista delle prime gare che si terranno tra novembre e dicembre, quelli del tennis stanno facendo gli ultimi sforzi per il loro rush finale stagionale. In questo periodo, inoltre, il Tc New Country Frascati sta ospitando (come di consueto) la tappa del “Circuito dei Castelli Romani”, dedicata a giocatori di Terza e Quarta categoria. La manifestazione si concluderà a metà della prossima settimana.