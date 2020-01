Tc New Country Frascati (tennis), undici squadre ai nastri di partenza della Coppa Gabbiani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un appuntamento tradizionale a cui il Tc New Country Frascati, anche quest’anno, risponde presente. Dallo scorso fine settimana è partita la nuova edizione della “Coppa Gabbiani” che quest’anno è stata assorbita a livello organizzativo dalla Fit (in collaborazione comunque col circolo romano della Magliana) diventando “campionato regionale invernale a squadre” e il club tuscolano come al solito parteciperà in massa. Ben undici i team del Tc New Country Frascati ai nastri di partenza della manifestazione che si concluderà a metà marzo. Nella categoria Open (aperta dagli atleti di Seconda categoria ai Non classificati, il club tuscolano schiererà la coppia formata da Alessandro Bellifemine e Lorenzo Gessani. Nella categoria limitata 3.3 ci saranno la squadra maschile formata da Edoardo Mariani, Maurizio Di Brango, Francesco Pitone, Leonardo Leone, Daniele Verrengia, Riccardo Mastrogiacomo, Valerio Graf e Salvatore Imperato e quella femminile che conterà su Chiara Maccari, Lavinia Aluisantonio, Flavia Fida e Marta Incitti. Tre squadre maschili nel torneo limitato Quarta categoria: una formata da Stefano e Danilo Iacovellini, Paolo Sette, Giovanni Sponza e Ezio Valenti, l’altra da David D’Alessandro, Flavio Marco Ambrosetti, Luca Orso, Benedetto Spaziani, Gianluca Chiusolo e Andrea Gualdi e la terza che conterà su Riccardo Monti, Nicola Di Marco, Giuliano Ruggeri, Mariano D’Angelo, Pietro Di Benedetto e Marsilio Marani. Nella medesima categoria ci sarà anche una squadra femminile composta da Livia Stortini, Roberta Raulli, Silvia Bottoni, Chiara Cesolari e Luciana Amato. Inoltre ben quattro squadre maschili di disimpegneranno nel torneo limitato 4.4 maschile: un gruppo formato da Natale Verticchio, Alessandro Crocenzi, Giuseppe Centioni, Alessandro Aloisi e Emiliano Caiazza, l’altro da Stefano Rebiscini, Roberto Gramiccia, Aldo Castellacci, Mirco Catalani e Antonio Mesiti, un terzo da Franco Franchi, Flavio Capoccia, Guglielmo Laurenti, Alessandro Sansalone, Giuseppe Ignazio Bellifemine e Raffaele Carassai e infine un quarto composto da Rossano Parente, Stefano Boca, Luigi Lo Iacono e Gianluca Epifani. Per tutte le categorie la formula è la medesima: si gioca un girone di qualificazione e poi un tabellone a eliminazione diretta (ci sarà anche quello di “consolazione” per chi dovesse uscire dal principale). Nelle varie sfide si giocheranno sempre due singolari da tre set (con game senza vantaggi per accorciare i tempi) e un doppio (con “tie-breakone” a 10 punti in sostituzione del terzo set).