Tc New Country Frascati (tennis), il rientro di Gessani

Frascati (Rm) – La stagione agonistica del tennis sta per entrare nel vivo con la disputa dei campionati federali giovanili e delle prime squadre che partiranno da febbraio in avanti. Del folto gruppo di atleti del Tc New Country Frascati farà parte anche Lorenzo Gessani, al rientro dopo qualche anno di esperienze fuori dal circolo di via dell’Acquacetosa. «Sono contento di essere ritornato qui dove ho iniziato a otto anni il mio cammino nel mondo del tennis – dice l’atleta classe 2002 che il prossimo 10 novembre compirà 18 anni – Ho ritrovato maestri come Marcello Molinari, Marco Marte e Matteo Giudizi che conoscevo perfettamente e poi anche un gruppo di ragazzi con cui mi trovo molto bene». Il giovane atleta parla delle ambizioni personali per questa stagione. «Da poco ho migliorato la mia classifica arrivando 2.8, quindi l’obiettivo è provare a salire ancora al 2.6 e magari fare esperienza in un torneo internazionale di quelli che il Tc New Country Frascati tornerà a proporre in questa annata». Il club frascatano seguirà i progressi di Gessani, un ragazzo che il maestro Marcello Molinari descrive così: «Ha iniziato da piccolo con noi visto che vive a Grottaferrata, poi dopo qualche anno ha fatto questa esperienza altrove e da settembre ha scelto di tornare nel nostro circolo. Fisicamente è cresciuto tantissimo, ma oltre a questo Lorenzo ha un tennis brillante e di qualità. Adesso è passato in seconda categoria, ma ha ovviamente ancora margini di crescita: deve lavorare soprattutto sulla regolarità del rovescio, ma è un ragazzo che si allena in maniera seria e meticolosa e siamo sicuri che può togliersi ulteriori soddisfazioni. Rispetto ai primi tempi con noi in cui era vivacissimo, stante anche la giovanissima età, ora mostra un atteggiamento decisamente più tranquillo e maturo. Il suo ritorno è importante perché Lorenzo può dare il suo contributo anche alla nostra serie C maschile» conclude Molinari.