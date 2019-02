Tc New Country Frascati (tennis), una prima squadra fatta in casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – I primi passi li hanno mossi tutti al Tc New Country Frascati, tra i 4 e i 6 anni. E poi hanno fatto tutto il percorso di formazione e crescita tennistica, arrivando tutti a classificarsi in seconda categoria (per ora…) e soprattutto a rappresentare il circolo frascatano nella prima squadra. Un vero e proprio “unicum” nel Lazio (e non solo), un vero e proprio vanto per il Tc New Country Frascati e il suo storico settore agonistico del tennis. Federico Bellifemine (classe 1999) è il più “grande” e con lui c’è anche il fratello Alessandro (2001), poi un altro ragazzo classe 1999 come Niccolò Petrangeli e il più piccolo della comitiva, il classe 2002 Lorenzo Gessani: una squadra talentuosa e molto competitiva che rappresenta benissimo il duro lavoro quotidiano che si porta avanti da anni nel circolo frascatano di via dell’Acquacetosa. «E’ sicuramente una soddisfazione per noi avere una prima squadra composta da ragazzi nati e cresciuti sportivamente qui – sottolinea il maestro Marcello Molinari – Non so quanti altri circoli possano contare su un team completamente “fatto in casa” e anche a noi, che abbiamo visto la crescita di Federico, Niccolò, Alessandro e Lorenzo, questa cosa fa un effetto particolare». Lo stesso Molinari, assieme agli altri due maestri Marco Marte e Matteo Giudizi, faranno parte del gruppo della prima squadra e sosterranno l’attività dei ragazzi che, comunque, avranno sulle spalle la responsabilità di tenere in alto i colori del Tc New Country Frascati. «L’obiettivo è ambizioso: penso che questi ragazzi possano farci arrivare in serie B nel giro di due anni» sottolinea Molinari. L’impegno sarà ancor più “gravoso” per i più giovani Alessandro Bellifemine e Lorenzo Gessani che da soli porteranno avanti il campionato a squadre nella categoria Under 18. «In quel caso abbiamo fondate speranze di poter conquistare il titolo regionale» aggiunge Molinari. Le attività ufficiali inizieranno tra la metà e la fine di marzo: c’è tanta curiosità per capire quali saranno i responsi per la “linea verde” del Tc New Country Frascati.