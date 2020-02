Tc New Country Frascati (tennis), tutto pronto per la seconda edizione del “Friendly circuit”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Tc New Country Frascati rilancia un’iniziativa che già l’anno scorso ha riscosso interesse e che quest’anno è stata “strutturata” ancor meglio. Si tratta di un circuito di amichevoli studiato dai maestri Marcello Molinari e Marco Marte e denominato “Friendly circuit”. La manifestazione è dedicata ad un’ampia fascia di età di giovani tennisti non agonisti che vogliono iniziare a cimentarsi nelle prime partite: alla kermesse verranno invitati non solo i ragazzi del club tuscolano, ma anche quelli di circoli e maestri amici del Tc New Country Frascati. Gli atleti saranno divisi nelle categorie Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 e Under 18 e la particolarità di questi incontri (ospitati proprio presso il Tc New Country Frascati) sarà quella di vedere presente un maestro a bordo campo per dare consigli ai partecipanti che, di fatto, faranno una lezione su come si gioca una partita. Il “Friendly circuit” partirà il prossimo sabato 7 marzo (con orario da definire) con la prima tappa dedicata alle tre categorie minori (Under 8, Under 10 e Under 12), mentre sette giorni più tardi scenderanno in campo le categorie maggiori (Under 14, Under 16 e Under 18). La seconda tappa si svolgerà il 4 aprile per i più piccoli e il 18 aprile per i più grandi, mentre il terzo appuntamento si celebrerà il 2 maggio per le categorie dall’Under 8 all’Under 12 e il 9 maggio per le altre tre. Nel corso dei vari eventi, gli atleti guadagneranno dei punti a seconda delle partite vinte e del piazzamento di tappa ottenuto e il 14 giugno si celebrerà il Master finale di tutte le categorie che decreterà il vincitore della manifestazione per ogni fascia d’età. Per tutte le informazioni e per aderire alle prime tappe della manifestazione ci si può rivolgere ai numeri di telefono 3456390449 e 3471741052 ai quali risponderanno direttamente i maestri Marcello Molinari e Marco Marte. Un modo per divertirsi ed entrare nell’ottica di una vera partita di tennis: la seconda edizione del “Friendly circuit” è pronta a decollare.