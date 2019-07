Tc New Country Frascati (tennis), che festa per la “24 Ore”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La solita grande festa lunga 24 ore. Il Tc New Country Frascati ha “messo in scena” sabato scorso la 27esima edizione della “24 Ore di tennis”, storica manifestazione che nel corso del tempo è diventato un vero e proprio “marchio di fabbrica” del circolo tuscolano di via dell’Acquacetosa. Dopo l’apertura della manifestazione con un aperitivo “inaugurale” attorno alle 22,30 del venerdì, si è dato il via alle partite con oltre 400 partecipanti di tutte le età a provare a portare punti alle rispettive squadre, tramite partite da un’ora in cui ogni game valeva un punto. Al termine della manifestazione, la squadra Azzurra ha vinto per 423 a 412 su quella Rossa e attorno alle mezzanotte del sabato c’è stata anche la cerimonia di premiazione. Nel corso delle 24 ore di tennis (anche quest’anno giocate a tutte le ore, perfino quelle più notturne) la curiosità più grande è stata sicuramente legata al doppio che ha visto protagonisti il maestro del circolo Marcello Molinari assieme ad Enrico Sellan: un vero e proprio “revival” per i due che venti anni fa riuscirono a raggiungere la finale del challenger Atp di Umago (in Croazia), torneo che si disputa ancora oggi nel circuito professionistico. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, alla “24 Ore di tennis” è stata affiancata pure quella del padel che ha avuto più uno scopo dimostrativo, anche se il numero dei partecipanti è in significativa crescita. Anche nell’edizione 2019 della kermesse, come da tradizione, al fianco dell’evento sportivo (una vera e propria festa delle famiglie e degli amici, uniti dalla passione per il tennis) ha avuto una sua parte rilevante anche il lato enogastronomico. Al di là dell’aperitivo inaugurale, è stato il solito grande successo anche la “mega cena” andata in scena presso il circolo Tc New Country Frascati attorno alle ore 21 con circa cinquecento persone presenti, tra cui anche il sindaco della cittadina tuscolana Roberto Mastrosanti. Il fascino della “24 Ore di tennis” resiste al tempo che passa…