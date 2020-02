Tc New Country Frascati (tennis), tutto pronto per il debutto della serie C

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ tutto pronto per il debutto della prima squadra del Tc New Country Frascati. La serie C maschile farà il suo debutto domenica 8 marzo e quest’anno le ambizioni del circolo tuscolano sono molto alte. “Il primo obiettivo è quello di superare il girone della prima fase e poi di provare ad essere protagonisti nel tabellone ad eliminazione diretta” dice il direttore sportivo Marcello Molinari che è anche uno dei componenti della squadra che punta al ritorno nella serie B nazionale. Gli altri sono Matteo Giudizi, Marco Marte, Daniele Tanzini, Niccolò Petrangeli e i promettenti Alessandro Bellifemine e Lorenzo Gessani, prodotti “puri” del vivaio esattamente come Valerio Graf e Matteo Biazzetti, due ragazzi del settore giovanile che saranno nel giro della prima squadra in questa stagione. Una squadra con il giusto mix di esperienza e “fresco” talento che comincerà le sue fatiche ufficiali dalla sfida esterna sui campi in terra rossa dello storico Tc Parioli, poi il 15 marzo l’atteso debutto casalingo contro i viterbesi del Davis 76. Il 22 marzo l’incrocio con i romani del Team Vianello (ancora in casa), il 29 marzo il nuovo match esterno contro l’altra formazione capitolina del Tennis Project e il 19 aprile la chiusura del girone tra le mura amiche con i romani del Due Ponti. Il consiglio per tutti gli appassionati è di recarsi nel giorno di gare al Tc New Country Frascati perché la squadra frascatana (e anche diverse avversarie) contano su giocatori di Seconda categoria e dunque il livello tecnico delle partite sarà alto. La formula del campionato è sempre la medesima: si giocano quattro singoli e due doppi, in caso di 3-3 nella fase a gironi si assegna un punto a testa (due se si raggiunge la vittoria, zero ovviamente a chi perde). Nel tabellone ad eliminazione diretta, invece, in caso di parità ci sarà un singolo di “spareggio” per decidere il passaggio del turno. Mettetevi seduti, lo spettacolo può cominciare…