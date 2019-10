Tc New Country Frascati (tennis), che brava la Mastromarino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Giovani atleti del Tc New Country Frascati crescono. E vincono. Dopo il successo di Alessandro Bellifemine ai recenti campionati regionali Under 18, ecco che un’altra promettente tennista del circolo tuscolano conquista una vittoria importante. La classe 2002 Letizia Mastromarino ha conquistato il successo nel torneo disputato al Tc Panda di Roma: ieri mattina l’atto conclusivo della manifestazione in cui la giovane frascatana ha battito per 6-3, 6-2 la Dominici, portacolori del Tc Ferratella. “L’avevo già incontrata durante il torneo Open organizzato un po’ di tempo fa presso il nostro circolo – racconta la Mastromarino – In quel caso, avevo avvertito la “pressione” di giocare sul campo di casa e di voler fare bene a tutti i costi e quindi non avevo fatto una buona prestazione. Probabilmente la mia avversaria è stata sorpreso dal rendimento e dall’atteggiamento che ho avuto ieri, sono stata aggressiva sin da subito e ho contenuto il suo bel rovescio a una mano. Non mi aspettavo di arrivare in fondo a questo torneo, ma come detto quando gioco con la testa “sgombra” e senza grandi pressioni, riesco a dare il meglio di me stessa”. Tra l’altro, nello stesso torneo va segnalato che pure Alessandro Bellifemine è arrivato in finale, ma in quel caso senza “ciliegina sulla torta” visto che il tennista tuscolano è stato sconfitto. Con il torneo del Tc Panda, di fatto, termina l’anno solare degli atleti del Tc New Country Frascati. “E’ stato l’ultimo torneo prima della pausa, torneremo in campo a gennaio e quindi ci tenevo a fare bene – sottolinea la Mastromarino - Che giudizio ho del mio 2019? Sicuramente positivo, anche se non ho potuto fare tanti tornei per motivi di studio. In ogni caso sono riuscita ad arrivare a classificarmi 2.6 e questo è già un traguardo importante. Per il 2020 spero di classificarmi 2.5 e in generale di migliorare ancora, ma sarà pure l’anno della maturità e quindi bisognerà vedere come riuscirò a conciliare il tennis con lo studio”.