Tc New Country Frascati protagonista nelle prime tappe del Fit Junior program di tennis

Frascati (Rm) – I ragazzi della Scuola tennis del Tc New Country Frascati sono stati protagonisti nelle prime due tappe del “Fit Junior program”, circuito promozionale organizzato dalla Federazione e dedicato ai bambini dai 5 ai 14 anni. I partecipanti vengono divisi in cinque livelli a seconda della fascia d’età: i delfini (dai 5 ai 7 anni), i cerbiatti (8-10 anni), i super cerbiatti (9-10 anni), i coccodrilli (11-12 anni) e i super coccodrilli (13-14). Domenica scorsa si è disputata una prova presso l’Oasi di Pace e il Tc Garden che ha visto coinvolti undici tesserati del club tuscolano, vale a dire Matteo Piacitelli, Cristian Di Casola, Matteo Sotgiu, Alessandro De Angelis, Greta Gallese, Damiano Moro, Angela Missori, Dario Carboni, Stefano Mecozzi, Lorenzo Lamberti, Davide Urbani. La formula della manifestazione, esattamente come accaduto nel corso della prima tappa ospitata proprio dal Tc New Country Frascati lo scorso 10 novembre, ha previsto la formazione di alcuni gironi all’italiana al termine dei quali sono stati assegnati dei punti ad ogni giovane atleta. I tesserati del circolo tuscolano si sono dimostrati ampiamente all’altezza della situazione, vincendo in molti casi il loro raggruppamento e confermando l’ottima qualità della Scuola tennis del Tc New Country Frascati: “Questi ragazzi sono con noi da tempo e già in allenamento hanno dimostrato di avere delle buone potenzialità – sottolinea Marcello Molinari – Questo tipo di manifestazioni permette loro di “entrare in clima gara” e di accumulare un po’ di esperienza anche in questi ambiti”. Al termine delle sei tappe (che si disputeranno nel periodo invernale) i migliori tennisti di ogni fascia d’età avranno la possibilità di giocare il “Master finale”. Il prossimo appuntamento del “Fit Junior program” è in programma per il 26 gennaio prossimo e probabilmente il Tc New Country Frascati tornerà a ospitare la manifestazione.